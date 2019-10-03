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      В США разбился бомбардировщик Boeing, погибли 7 человек: фото, видео

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      В США во время аварии бомбардировщика погибли 7 человек
      В США во время аварии бомбардировщика погибли 7 человек / Фото из Тwitter

      В американском штате Коннектикут 2 октября разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17, который пытался совершить посадку. Жертвами авиакатастрофы стали семь человек, еще несколько получили ранения.

      Инцидент произошел в международном аэропорту "Брэдли", где проходит выставка военной авиации времен Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки, сообщает CNN.

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      Всего на его борту находились 13 человек. Среди них десять пассажиров и три члена экипажа.

      Во время авиакатастрофы шестерым пассажирам удалось выжить, они получили травмы. Кроме того, пострадал еще один человек, который был на земле.

      Смертельная авария бомбардировщика Boeing B-17 в США / фото из твиттера, местные СМИ

      Известно, что пилоты В-17 попросили диспетчеров о приземлении за несколько минут после взлета. Во время приземления самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы, проехал по траве и врезался в сооружение с противогололедной обработки. После удара бомбардировщик загорелся и из него пошел черный дым.

      В Федеральном управлении авиации США отметили, что этот самолет зарегистрирован на гражданскую личность и им не управляли военные.

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Катастрофа Жертвы авиация Новости США
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