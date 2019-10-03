У США розбився бомбардувальник Boeing, загинули 7 осіб: фото, відео

В американському штаті Коннектикут 2 жовтня розбився бомбардувальник часів Другої світової війни Boeing B-17, який намагався здійснити посадку. Жертвами авіакатастрофи стали семеро осіб, ще кілька отримали поранення.

Інцидент стався на міжнародному летовищі "Бредлі", де проходить виставка військової авіації часів Другої світової війни. Бомбардувальник був учасником цієї виставки, повідомляє CNN.

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Загалом на його борту перебували 13 людей. Серед них десять пасажирів та три члени екіпажу.

Під час авіакатастрофи шістьом пасажирам вдалося вижити, вони отримали травми. Окрім того, постраждала ще одна людина, що була на землі.

Смертельна аварія бомбардувальника Boeing B-17 у США / фото з твіттера, місцеві ЗМІ

Відомо, що пілоти В-17 попросили диспетчерів про приземлення за кілька хвилин після зльоту. Під час приземлення літак викотився зі злітно-посадкової смуги, проїхав по траві і врізався у споруду з протиожеледної обробки. Після удару бомбардувальник загорівся і з нього пішов чорний дим.

У Федеральному управлінні авіації США відзначили, що цей літак зареєстрований на цивільну особу і ним не керували військові.

According to our pilot a plane crash on the runway in Hartford has closed the airport and has everyone scrambling. pic.twitter.com/khAGbq50z5 — Aaron Katzman (@aaron_katzman) October 2, 2019

DEVELOPING: A civilian-registered World War II Boeing B-17 has crashed at the end of a runway at Bradley International Airport in Connecticut, with smoke and fire seen at the site and at least six transported to the hospital with unknown injuries. https://t.co/CGZsFoT5X6 pic.twitter.com/Inxmoavm2R — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 2, 2019