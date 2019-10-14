09:32
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      В США разбился канадский военный самолет

      5 Читати новину українською
      Канадский самолет CT-144 Tutor разбился в США
      Канадский самолет CT-144 Tutor разбился в США / korrespondent.net

      В американском штате Джорджия тренировочный самолет Военно-воздушных сил Канады разбился во время учебного полета. Авария самолета CT-144 Tutor случилась в воскресенье, 13 октября.

      К счастью, самолет упал в безлюдной местности, из-за чего удалось избежать жертв, сообщает Федеральное управление центральной авиации США.

      К слову: В России мужчина разбил аэропорт, потому что опоздал на рейс: видео

      Пилот самолета также успел вовремя катапультироваться. При этом он не получил травм или каких-либо повреждений.

      В Военно-воздушных силах Канады также отметили, что авария произошла накануне выступления пилотажной группы "Снегири 5" в Атланте.

       

      blog_ava
      День защитника Украины: картинки-поздравления с праздником
      сегодня
      1389
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Аварии и ДТП авиация Канада Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 291
      Войско Украины. История могла быть другой
      сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой
      Вероніка Климська 1256
      Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 227
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      13 октября , 23:16 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 14376
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      13 октября , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 2204
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук