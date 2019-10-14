В США разбился канадский военный самолет
В американском штате Джорджия тренировочный самолет Военно-воздушных сил Канады разбился во время учебного полета. Авария самолета CT-144 Tutor случилась в воскресенье, 13 октября.
К счастью, самолет упал в безлюдной местности, из-за чего удалось избежать жертв, сообщает Федеральное управление центральной авиации США.
К слову: В России мужчина разбил аэропорт, потому что опоздал на рейс: видео
Пилот самолета также успел вовремя катапультироваться. При этом он не получил травм или каких-либо повреждений.
В Военно-воздушных силах Канады также отметили, что авария произошла накануне выступления пилотажной группы "Снегири 5" в Атланте.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии