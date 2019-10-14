В США разбился канадский военный самолет

В американском штате Джорджия тренировочный самолет Военно-воздушных сил Канады разбился во время учебного полета. Авария самолета CT-144 Tutor случилась в воскресенье, 13 октября.

К счастью, самолет упал в безлюдной местности, из-за чего удалось избежать жертв, сообщает Федеральное управление центральной авиации США.

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Пилот самолета также успел вовремя катапультироваться. При этом он не получил травм или каких-либо повреждений.

В Военно-воздушных силах Канады также отметили, что авария произошла накануне выступления пилотажной группы "Снегири 5" в Атланте.

#FAA Statement on Canadian Royal Air Force Snowbirds incident near Brooks, Ga. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/fbs4cU6pH0 — The FAA (@FAANews) October 13, 2019