У США розбився канадський військовий літак

В американському штаті Джорджія тренувальний літак Військово-повітряних сил Канади розбився під час навчального польоту. Аварія літака CT-144 Tutor трапилася у неділю, 13 жовтня.

На щастя, літак впав у безлюдній місцевості, через що вдалося запобігти жертв, повідомляє Федеральне управління центральної авіації США.

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Пілот літака також встиг вчасно катапультуватися. При цьому він не отримав травм чи будь-яких ушкоджень.

У Військово-повітряних силах Канади також зазначили, що аварія сталася напередодні виступу пілотажної групи "Снігурі 5" в Атланті.

#FAA Statement on Canadian Royal Air Force Snowbirds incident near Brooks, Ga. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/fbs4cU6pH0 — The FAA (@FAANews) October 13, 2019