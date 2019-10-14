У США розбився канадський військовий літак
В американському штаті Джорджія тренувальний літак Військово-повітряних сил Канади розбився під час навчального польоту. Аварія літака CT-144 Tutor трапилася у неділю, 13 жовтня.
На щастя, літак впав у безлюдній місцевості, через що вдалося запобігти жертв, повідомляє Федеральне управління центральної авіації США.
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Пілот літака також встиг вчасно катапультуватися. При цьому він не отримав травм чи будь-яких ушкоджень.
У Військово-повітряних силах Канади також зазначили, що аварія сталася напередодні виступу пілотажної групи "Снігурі 5" в Атланті.
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