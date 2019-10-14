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      У США розбився канадський військовий літак

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      Канадський літак CT-144 Tutor розбився у США
      Канадський літак CT-144 Tutor розбився у США / glavcom.ua

      В американському штаті Джорджія тренувальний літак Військово-повітряних сил Канади розбився під час навчального польоту. Аварія літака CT-144 Tutor трапилася у неділю, 13 жовтня.

      На щастя, літак впав у безлюдній місцевості, через що вдалося запобігти жертв, повідомляє Федеральне управління центральної авіації США.

      До слова: У Росії чоловік розтрощив аеропорт, бо запізнився на рейс: відео

      Пілот літака також встиг вчасно катапультуватися. При цьому він не отримав травм чи будь-яких ушкоджень.

      У Військово-повітряних силах Канади також зазначили, що аварія сталася напередодні виступу пілотажної групи "Снігурі 5" в Атланті.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Аварії та ДТП Новини США Канада авіація
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