В США разбился военный самолет: есть жертвы

В среду утром, 14 ноября, в США упал сверхзвуковой самолет-истребитель военно-воздушных сил страны T-38C Talon. Самолёт разбился неподалеку от авиабазы ВВС США Laughlin (штат Техас).

О катастрофе сообщили на Facebook-странице этой базы.

В авиакатастрофе погиб один из пилотов истребителя. Второй получил травмы, он доставлен в региональный медицинский центр Val Verde.

Читайте также: Истребитель США потерпел крушение в Филиппинском море

Имена пилотов пока не называются по этическим причинам. Также пока не известно, что стало причиной падения самолета.