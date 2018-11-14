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      В США разбился военный самолет: есть жертвы

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      В США разбился истребитель T-38C Talon
      В США разбился истребитель T-38C Talon / Иллюстративное фото

      В среду утром, 14 ноября, в США упал сверхзвуковой самолет-истребитель военно-воздушных сил страны T-38C Talon. Самолёт разбился неподалеку от авиабазы ВВС США Laughlin (штат Техас).

      О катастрофе сообщили на Facebook-странице этой базы.

      В авиакатастрофе погиб один из пилотов истребителя. Второй получил травмы, он доставлен в региональный медицинский центр Val Verde.

      Читайте также: Истребитель США потерпел крушение в Филиппинском море

      Имена пилотов пока не называются по этическим причинам. Также пока не известно, что стало причиной падения самолета.

       

      Теги: Новости США Жертвы Аварии и ДТП Катастрофа авиация
      Источник: 24 канал
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