В США разбился военный самолет: есть жертвы
В среду утром, 14 ноября, в США упал сверхзвуковой самолет-истребитель военно-воздушных сил страны T-38C Talon. Самолёт разбился неподалеку от авиабазы ВВС США Laughlin (штат Техас).
О катастрофе сообщили на Facebook-странице этой базы.
В авиакатастрофе погиб один из пилотов истребителя. Второй получил травмы, он доставлен в региональный медицинский центр Val Verde.
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Имена пилотов пока не называются по этическим причинам. Также пока не известно, что стало причиной падения самолета.
Источник: 24 канал
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