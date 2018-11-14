У США розбився військовий літак: є жертви
У середу вранці, 14 листопада, у США впав надзвуковий літак-винищувач Військово-Повітряних сил країни T-38C Talon. Авіасудно розбилось неподалік від авіабази ВПС США Laughlin (штат Техас).
Про катастрофу сповістили на Facebook-сторінці цієї бази.
В авіакатастрофі загинув один із пілотів винищувача. Другий зазнав травм, його доставили до регіонального медичного центру Val Verde.
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Імена пілотів наразі не називаються з етичних причин. Також поки що невідомо, що стало причиною падіння літака.
Джерело: 24 канал
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