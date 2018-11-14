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      У США розбився військовий літак: є жертви

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      У США розбився винищувач T-38C Talon
      У США розбився винищувач T-38C Talon / Ілюстративне фото

      У середу вранці, 14 листопада, у США впав надзвуковий літак-винищувач Військово-Повітряних сил країни T-38C Talon. Авіасудно розбилось неподалік від авіабази ВПС США Laughlin (штат Техас).

      Про катастрофу сповістили на Facebook-сторінці цієї бази.

      В авіакатастрофі загинув один із пілотів винищувача. Другий зазнав травм, його доставили до регіонального медичного центру Val Verde.

      Читайте також: Винищувач США розбився у Філіппінському морі

      Імена пілотів наразі не називаються з етичних причин. Також поки що невідомо, що стало причиною падіння літака.

       

      Теги: Новини США авіація Жертви Катастрофа Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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