У США розбився військовий літак: є жертви

У середу вранці, 14 листопада, у США впав надзвуковий літак-винищувач Військово-Повітряних сил країни T-38C Talon. Авіасудно розбилось неподалік від авіабази ВПС США Laughlin (штат Техас).

Про катастрофу сповістили на Facebook-сторінці цієї бази.

В авіакатастрофі загинув один із пілотів винищувача. Другий зазнав травм, його доставили до регіонального медичного центру Val Verde.

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Імена пілотів наразі не називаються з етичних причин. Також поки що невідомо, що стало причиною падіння літака.