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В США сенатору запретили обниматься на работе

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Боб Харцберг
Боб Харцберг / Фото из открытых источников

Бобу Харцбергу порекомендовали воздержаться от объятий с женщинами на рабочем месте. На конгрессмена пожаловались несколько женщин-коллег. Однако эксперты отметили, что действия Харцберга не имели сексуального подтекста.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Комитет сената США по регламенту и административным вопросам рекомендовал сенатору от штата Калифорния Бобу Харцбергу воздержаться от объятий на работе. Решение было принято после жалоб женщин-коллег Харцберга.

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Внутреннее расследование началось после жалоб на непрошеные объятия сенатора трех бывших представительниц конгресса. Женщины отметили, что иногда люди могли себя неудобно чувствовать из-за поведения Харцберга. Однако коллеги сенатора в большинстве случаев не воспринимали его жесты негативно. Стоит отметить, что Херцберг за свое поведение получил прозвище "медвежонок" (Huggy Bear).

Также участники расследования пришли к выводу, что действия конгрессмена не имели никакого сексуального подтекста. Мужчина извинился за свое поведение перед теми, кто чувствовал себя неудобно из-за объятий, и заявил, что полностью согласен с выводами комиссии.

Теги: Новости США Новости политики Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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