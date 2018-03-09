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У США сенатору заборонили обійматися на роботі

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Боб Харцберг
Боб Харцберг / Фото з вільних джерел

Бобу Харцбергу порекомендували утриматись від обіймів із жінками на робочому місці. На конгресмена поскаржилися кілька жінок-колег. Проте експерти зазначили, що дії Харцберга не мали сексуального підтексту.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Комітет сенату США з регламенту та адміністративних питаннь рекомендував сенатору від штату Каліфорнія Бобу Харцбергу рекомендував чоловіку утриматись від обіймів на роботі. Рішення було прийняте після скарг жінок-колег Харцберга.

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Внутрішнє розслідування розпочалося після скарг на непрошені обійми сенатора трьох колишніх преставниць конгресу. Жінки зазначили, що інколи люди могли себе незручно почувати через поведінку Харцберга. Проте колеги сенатора в більшості випадків не сприймали його жести негативно. Варто зазначити, що Херцберг через свою поведінку отримав прізьвисько "ведмежатко" (Huggy Bear).

Також учасники розслідування дійшли висновку, що дії конгресмена не мали жодного сексуального підтексту. Чоловік вибачився за свою поведінку перед тими, хто відчував себе не зручно через обійми і заявив, що повністю згодний із висновками комісії.

Теги: Новини політики Новини США Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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