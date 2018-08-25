В США устроили стрельбу возле школы: погиб подросток

В северной части штата Калифорния, США, в результате стрельбы у школы погиб подросток, еще один находится в критическом состоянии.

Как сообщает The New York Post, неизвестные устроили стрельбу возле высшей школы в городе Фэйрфилд.

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В результате погиб 16-летний подросток, еще одного пострадавшего 18 лет госпитализировали. Его состояние оценивают как критическое.

Местные правоохранители отмечают, что двое подозреваемых скрылись с места происшествия, однако впоследствии их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.

Ученики, которые находились внутри школы, не пострадали. Учебное заведение пока закрыли, полиция продолжает расследование.

Напомним, в результате стрельбы, произошедшей в понедельник, 21 августа, в северо-западной части Лондона, рядом со станцией Кингсбери, три человека получили огнестрельные ранения.