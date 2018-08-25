У США влаштували стрілянину біля школи: загинув підліток

У північній частині штату Каліфорнія, США, внаслідок стрілянини біля школи загинув підліток, ще один перебуває в критичному стані.

Як повідомляє The New York Post, невідомі влаштували стрілянину біля вищої школи у місті Фейрфілд.

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У результаті загинув 16-річний підліток, ще одного потерпілого 18 років госпіталізували. Його стан оцінюють як критичний.

Місцеві правоохоронці зазначають, що двоє підозрюваних втекли з місця події, однак згодом їх затримали. За попередніми даними, стрілянина сталася внаслідок конфлікту між двома групами підлітків.

Учні, які перебували всередині школи, не постраждали. Навчальний заклад наразі закрили, поліція продовжує розслідування.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини, що сталася у понеділок, 21 серпня, у північно-західній частині Лондона, поряд зі станцією Кінгсбері, троє людей отримали вогнепальні поранення.