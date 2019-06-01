В США ужасная стрельба: погибли 12 человек
В американском штате Вирджиния мужчина устроил стрельбу в правительственном здании. В результате по меньшей мере 12 человек погибли.
Инцидент произошел в муниципальном центре Вирджиния-Бич. В этом районе расположены несколько правительственных зданий, пишет ВВС. За последнее полугодие – это самое массовое убийство в США.
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Стрельбу устроил один из местных чиновников, который долгое время работал в одном из ведомств. Он погиб в перестрелке с полицейскими. Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, стрелок – 40-летний ДеВейн Крэддок, который был инженером в департаменте коммунальных услуг. Однако власти официально не называют имя злоумышленника.
В этом здании произошла стрельба//Фото из Twitter The Virginian-Pilot
По данным полиции, еще 5 человек получили ранения, в том числе один правоохранитель. Полицейского от гибели спас бронежилет. Состояние 3 раненых врачи оценивают как критическое.
На месте происшествия работают правоохранители//Фото из Twitter The Virginian-Pilot
По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы//Фото из Twitter The Virginian-Pilot
Начальник местной полиции рассказал, что место преступления "было ужасным" и больше всего напоминало зону боевых действий.
Это самый страшный день в истории Вирджинии,
– сказал мэр города Роберт Дайер.
По предварительным данным, стрелок использовал винтовку и пистолет, которые нашли на месте преступления.
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