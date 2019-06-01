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      В США ужасная стрельба: погибли 12 человек

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      В США ужасная стрельба: погибли 12 человек
      В США ужасная стрельба: погибли 12 человек / Фото из Twitter The Virginian-Pilot ‏

      В американском штате Вирджиния мужчина устроил стрельбу в правительственном здании. В результате по меньшей мере 12 человек погибли.

      Инцидент произошел в муниципальном центре Вирджиния-Бич. В этом районе расположены несколько правительственных зданий, пишет ВВС. За последнее полугодие – это самое массовое убийство в США.

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      Стрельбу устроил один из местных чиновников, который долгое время работал в одном из ведомств. Он погиб в перестрелке с полицейскими. Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, стрелок – 40-летний ДеВейн Крэддок, который был инженером в департаменте коммунальных услуг. Однако власти официально не называют имя злоумышленника.

      сша теракт вірджинія
      В этом здании произошла стрельба//Фото из Twitter The Virginian-Pilot ‏

      По данным полиции, еще 5 человек получили ранения, в том числе один правоохранитель. Полицейского от гибели спас бронежилет. Состояние 3 раненых врачи оценивают как критическое.

      віджинія стрілянина сша
      На месте происшествия работают правоохранители//Фото из Twitter The Virginian-Pilot ‏

      віджинія сша теракт стрілянина
      По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы//Фото из Twitter The Virginian-Pilot ‏

      Начальник местной полиции рассказал, что место преступления "было ужасным" и больше всего напоминало зону боевых действий.

      Это самый страшный день в истории Вирджинии,
      – сказал мэр города Роберт Дайер.

      По предварительным данным, стрелок использовал винтовку и пистолет, которые нашли на месте преступления.

       

      blog_ava
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      Теги: Оружие Новости США Теракт Жертвы
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