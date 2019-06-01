У США жахлива стрілянина: загинули 12 людей
В американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину в урядовій будівлі. Унаслідок цього щонайменше 12 людей загинули.
Інцидент трапився в муніципальному центрі Вірджинія-Біч. У цьому районі розташовані декілька урядових будівель, пише ВВС. За останнє півріччя – це наймасовіше вбивство в США.
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Стрілянину влаштував один з місцевих чиновників, який тривалий час працював у одному з відомств. Він загинув у перестрілці з поліцейськими. Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, стрілок – 40-річний ДеВейн Креддок, який був інженером у департаменті комунальних послуг. Однак влада офіційно не називає ім’я зловмисника.
У цій будівлі сталася стрілянина//Фото з Twitter The Virginian-Pilot
За даними поліції, ще 5 людей дістали поранення, зокрема один правоохоронець. Поліцейського від загибелі врятував бронежилет. Стан 3 поранених лікарі оцінюють як критичний.
На місці події працюють правоохоронці//Фото з Twitter The Virginian-Pilot
Щонайменше 12 людей загинули унаслідок стрілянини//Фото з Twitter The Virginian-Pilot
Начальник місцевої поліції розповів, що місце злочину "було жахливим" і найбільше нагадувало зону бойових дій.
Це найстрашніший день в історії Вірджинії,
– сказав мер міста Роберт Даєр.
За попередніми даними, стрілок використовував гвинтівку і пістолет, які знайшли на місці злочину.