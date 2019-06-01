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      У США жахлива стрілянина: загинули 12 людей

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      У США жахлива стрілянина: загинули 12 людей
      У США жахлива стрілянина: загинули 12 людей / Фото з Twitter The Virginian-Pilot ‏

      В американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину в урядовій будівлі. Унаслідок цього щонайменше 12 людей загинули.

      Інцидент трапився в муніципальному центрі Вірджинія-Біч. У цьому районі розташовані декілька урядових будівель, пише ВВС. За останнє півріччя – це наймасовіше вбивство в США.

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      Стрілянину влаштував один з місцевих чиновників, який тривалий час працював у одному з відомств. Він загинув у перестрілці з поліцейськими. Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, стрілок – 40-річний ДеВейн Креддок, який був інженером у департаменті комунальних послуг. Однак влада офіційно не називає ім’я зловмисника.

      сша теракт вірджинія
      У цій будівлі сталася стрілянина//Фото з Twitter The Virginian-Pilot ‏

      За даними поліції, ще 5 людей дістали поранення, зокрема один правоохоронець. Поліцейського від загибелі врятував бронежилет. Стан 3 поранених лікарі оцінюють як критичний.

      віджинія стрілянина сша
      На місці події працюють правоохоронці//Фото з Twitter The Virginian-Pilot ‏

      віджинія сша теракт стрілянина
      Щонайменше 12 людей загинули унаслідок стрілянини//Фото з Twitter The Virginian-Pilot ‏

      Начальник місцевої поліції розповів, що місце злочину "було жахливим" і найбільше нагадувало зону бойових дій.

      Це найстрашніший день в історії Вірджинії,
      – сказав мер міста Роберт Даєр.

      За попередніми даними, стрілок використовував гвинтівку і пістолет, які знайшли на місці злочину.

       

      blog_ava
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      Теги: Жертви Теракт Новини США Зброя
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