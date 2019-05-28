Чоловік з ножем напав на дітей у парку в Японії і влаштував різанину

У місті Кавасакі в результаті нападу озброєного чоловіка загинули як мінімум три людини, постраждали щонайменше 15 осіб з яких восьмеро дітей.

Напад стався у парку, через який учні молодших класів йшли в школу. Нападник також отримав важке ножове поранення, ймовірно, поранив себе сам, повідомляє телеканал CNN.

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Агенство NHK повідомило що одна дитина і двоє дорослих, серед яких і сам злочинець, перебувають в стані "зупинки серця і легенів". Таке формулювання пояснюється тим, що в Японії констатувати смерть мають право тільки лікарі, а співробітники швидкої допомоги, які зазвичай не мають медичної освіти, лише фіксують стан людини за зовнішніми ознаками. Фактично внаслідок інциденту загинуло щонайменше троє осіб.

Японське агенство Kyodo наводить іншу інформацію. За даними видання дитина, дорослий та нападник перебувають у важкому стані. Нападник отримав поранення в момент коли його затримала поліція.

За іншими даними внаслідок інциденту постраждали 19 осіб.

Breaking: At least 16 injured, including children, after stabbing in the area of Tokiti Daiichi Park in Kawasaki City, Japan. pic.twitter.com/LdBpVreqOf — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 травня 2019 р.



На місці інциденту працюють медики та поліція