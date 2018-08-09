В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам

В США полиция штата Нью-Мексико задержала 39-летнего Сираджа Ваххаджа, которого подозревают в подготовке детей к совершению вооруженных нападений в американских школах.

Об этом сообщает Associated Press.

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По словам работников прокуратуры, в декабре 2017 года задержанный похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия вместе с матерью и приемным отцом. Мужчина привез ребенка в построенный им лагерь на окраине города Амалия возле границы со штатом Колорадо и стал обучать мальчика стрельбе из штурмовой винтовки. При этом позже сын Ваххаджа умер, расследование этого дела продолжается.

Известно, что Ваххадж похитил ребенка, чтобы провести обряд экзорцизма, потому что думал, что сын "одержим дьяволом". В лагере также находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пятеро из них обучали стрельбе.

Как отмечает полиция, найденные дети были истощены от голода и проживали в лагере в антисанитарных условиях.