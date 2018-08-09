09:26
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 15°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам

17 Читати новину українською
В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам
В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам / Фото из открытых источников

В США полиция штата Нью-Мексико задержала 39-летнего Сираджа Ваххаджа, которого подозревают в подготовке детей к совершению вооруженных нападений в американских школах.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также: После предоставления автокефалии УПЦ в Украине возможны теракты, – волонтер

По словам работников прокуратуры, в декабре 2017 года задержанный похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия вместе с матерью и приемным отцом. Мужчина привез ребенка в построенный им лагерь на окраине города Амалия возле границы со штатом Колорадо и стал обучать мальчика стрельбе из штурмовой винтовки. При этом позже сын Ваххаджа умер, расследование этого дела продолжается.

Известно, что Ваххадж похитил ребенка, чтобы провести обряд экзорцизма, потому что думал, что сын "одержим дьяволом". В лагере также находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пятеро из них обучали стрельбе.

Как отмечает полиция, найденные дети были истощены от голода и проживали в лагере в антисанитарных условиях.

Теги: Новости США Дети и несовершеннолетние Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
День рождения Меган Маркл: сестра герцогини сделала для нее "сюрприз" в сети
 4 августа , 15:41
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук