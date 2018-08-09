У США затримали підозрюваного у навчанні дітей збройним атакам

У США поліція штату Нью-Мексико затримала 39-річного Сіраджа Ваххаджа, якого підозрюють у підготовці дітей до вчинення збройних нападів в американських школах.

Про це повідомляє Associated Press.

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За словами працівників прокуратури, у грудні 2017 року затриманий викрав свого чотирирічного сина, який проживав у штаті Джорджія разом із матір'ю і прийомним батьком. Чоловік привіз дитину в побудований ним табір на околиці міста Амалія біля кордону зі штатом Колорадо і став навчати хлопчика стрільбі зі штурмової гвинтівки. При цьому пізніше син Ваххаджа помер, розслідування цієї справи триває.

Відомо, що Ваххадж викрав дитину, щоб провести обряд екзорцизму, бо думав, що син "одержимий дияволом". У таборі також перебували ще один чоловік, троє жінок та 11 дітей у віці від року до 15 років, п'ятьох з них навчали стрільбі.

Як зазначає поліція, знайдені діти були виснажені від голоду і проживали у таборі в антисанітарних умовах.