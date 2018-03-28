В США загорелись сразу три жилых дома: видео с места происшествия
Во вторник, 27 марта, в штате Нью-Джерси в огне оказались сразу три жилых дома.
Об этом пишет CBS.
Примерно в 6:14 утра пожарные получили первый звонок о том, что загорелись три жилых дома. Из них два 2-этажных и один 3-этажный.
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Американцы до сих пор устанавливают причины пожара в штате Нью-Джерси.
Пострадавших нет. Благодаря пожарным всех 11 человек, среди которых четверо детей, успели вовремя эвакуировать, а огонь удалось потушить за полчаса. Однако, дома сгорели и не подлежат ремонту. Одного спасателя госпитализировали.
Напомним, что один из самых масштабных пожаров в этом году произошел 25 апреля в Кемерово. Очевидцы утверждают, что пожарная сигнализация не сработала. Официально пострадавших 64, а раненых около 80. В сеть выложили список погибших.
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