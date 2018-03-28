У США загорілися одразу три житлові будинки: відео з місця події

У вівторок, 27 березня, у штаті Нью-Джерсі у вогні опинилися одразу три житлові будинки.

Про це повімляє CBS.

Приблизно о 6:14 ранку пожежники отримали перший дзвінок про те, що загорілися три житлові будинки. З них два 2-поверхові і один 3-поверховий.

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Американці досі встановлюють причини пожежі в штаті Нью-Джерсі.

Постаждалих немає. Завдяки пожежникам усіх 11 людей, серед яких четверо дітей, устигли вчасно евакуювати, а вогонь вдалося загасити за півгодини. Однак, будинки таки згоріли і не підлягають ремонту. Одного рятувальника госпіталізували.

Нагадаємо, що одна з наймасштабніших пожеж цього року сталася 25 березня у Кемерово. Очевидці стверджують, що пожежна сигналізація не спрацювала. Офіційно постраждалих 64, а поранених близько 80. У мережу виклали список загиблих.