В столице 8 парней принудительно забрали в военкомат прямо из хостела

В Киеве утром 8 мая восьмерых парней принудительно задержали и доставили в Голосеевский районный военный комиссариат. Парней забрали прямо из столичного хостела "Гавана".

В военкомате задержанных заставили пройти медицинскую комиссию на пригодность к военной службе, передает "Заборона" со ссылкой на одного из задержанных.

Читайте также: Мобилизация в Украине: Полторак рассказал, нужна ли новая волна

Отмечается, что около 7 часов утра в хостел приехали неизвестные в гражданской одежде в сопровождении человека в форме сотрудника МВД. Они проверили паспорта и приписные свидетельства у всех мужчин. Тех, у кого приписного не было, насильно отвезли в военный комиссариат Голосеевского района.

Впоследствии одного из парней, который постоянно проживает в Киеве, доставили в военкомат по месту регистрации. А еще двух парней – отпустили. Остальных задержанных, часть из которых являются вынужденными переселенцами, направили в одну из киевских воинских частей для прохождения дальнейшей медкомиссии.

Источник издания добавляет, что все пятеро задержанных ребят остаются ночевать в казарме воинской части. Что их ожидает дальше – неизвестно.

В хостеле "Гавана" рассказали, что это уже не первый рейд правоохранителей в их заведение. Подобные визиты туда полицейские осуществляют регулярно под разными предлогами.

Добавим, что в киевском пункте сбора призывников, где сейчас удерживают парней, сообщили, что впоследствии их распределят по военным частям для прохождения обязательной службы.

Напомним, в прошлом году в октябре в столичном ночном клубе Jugendhub военный комиссариат и полиция устроили облаву и задержание призывников. Тогда задержали 32 человека.