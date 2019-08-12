Аэропорт "Митига" вблизи Триполи временно прекратил работу после второго нарушения Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара режима прекращения огня на востоке Ливии.

Решение временно приостановить работу воздушной гавани на неопределенный срок было принято после ракетного удара по аэропорту армии Хафтара. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на правительство национального согласия Ливии.

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Утром 11 августа правительство сообщило, что армия Хафтара нанесла ракетные и артиллерийские удары по району Сук аль-Джума недалеко от Международного аэропорта Митига. В результате атаки три мирных жителя получили ранения.

Отмечается, что ранее Правительство национального согласия и армия Хафтара поддержали призыв ООН объявить режим прекращения огня в Ливии на время праздника Курбан-байрама.

Кстати, в субботу, в результате взрыва в ливийском городе Бенгази погибли по меньшей мере три сотрудника ООН, еще около десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

Что известно о ситуации в Ливии?В Ливии сейчас продолжается гражданский конфликт между исламскими силами и правительственными войсками. Сейчас происходит вторая его волна. Первая началась и завершилась в 2011 году. Собственно в 2011 году здесь свергли режим Муаммара Каддафи, после этого в стране образовался двойное правительство.



Одно из них, самопровозглашенное правительство Халифа Хафтара, контролирует многие ливийские нефтяные месторождения, правда фельдмаршал желает расширить свое влияние. 4 апреля Хафтар со своими войсками начал наступление на столицу Ливии Триполи, подконтрольную признанному миром правительству страны. 5 апреля проправительственные военизированные формирования их оттеснили.