У столиці Лівії припинили роботу міжнародного аеропорту після ракетного обстрілу

Аеропорт "Мітіга" поблизу Тріполі тимчасово припинив роботу після другого порушення Лівійською національної армією генерала Халіфи Хафтара режиму припинення вогню на сході Лівії.

Рішення тимчасово припинити роботу повітряної гавані на невизначений термін було прийнято після ракетного удару по аеропорту армії Хафтара. Про це повідомила агенція Anadolu з посиланням на Уряд національної злагоди Лівії.

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Вранці 11 серпня уряд повідомив, що армія Хафтара завдала ракетних і артилерійських ударів по району Сук аль-Джума недалеко від Міжнародного аеропорту Мітіга. Внаслідок атаки три мирних жителі отримали поранення.

Зазначається, що раніше Уряд національної згоди і армія Хафтара підтримали заклик ООН оголосити режим припинення вогню в Лівії на час свята Курбан-байраму.

До речі, у суботу, внаслідок вибуху в лівійському місті Бенгазі загинули щонайменше три співробітники ООН, ще близько десяти осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Що відомо про ситуацію у Лівії?В країні зараз триває громадянський конфлікт між ісламськими силами та урядовими військами. Наразі відбувається друга його хвиля. Перша розпочалася та завершилася у 2011 році. Власне у 2011 році тут повалили режим Муаммара Каддафі, після цього в країні утворився подвійний уряд.



Один із них, самопроголошений уряд Халіфа Хафтара, контролює багато лівійських нафтових родовищ, щоправда фельдмаршал бажає розширити свій вплив. 4 квітня Хафтар зі своїми військами розпочав наступ на столицю Лівії Тріполі, підконтрольну визнаному світом уряду країни. 5 квітня проурядові воєнізовані формування їх відтіснили.