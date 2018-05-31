В столице Украины полностью сгорел автобус: фото
В четверг, 31 мая, в Шевченковском районе столицы, на улице Дегтяревская полностью сгорел автобус.
Об этом сообщает УНН.
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Информации о пострадавших пока нет. Предварительно известно, что автобус ехал пустой по направлению к депо.
Возгорание автобуса
На данный момент причина пожара неизвестна.
Причина еще неизвестна
Напомним, вечером 8 мая в Червонограде на Львовщине загорелся рейсовый автобус. К счастью, водитель успел предупредить пассажиров о задымлении и высадить их.
Источник: 24 Канал
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