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В столице Украины полностью сгорел автобус: фото

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В Киеве полностью сгорел автобус
В Киеве полностью сгорел автобус / www.unn.com.ua

В четверг, 31 мая, в Шевченковском районе столицы, на улице Дегтяревская полностью сгорел автобус.

Об этом сообщает УНН.

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Информации о пострадавших пока нет. Предварительно известно, что автобус ехал пустой по направлению к депо.

автобус київ
Возгорание автобуса

На данный момент причина пожара неизвестна.

Причина еще неизвестна

Напомним, вечером 8 мая в Червонограде на Львовщине загорелся рейсовый автобус. К счастью, водитель успел предупредить пассажиров о задымлении и высадить их.

Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Транспорт
Источник: 24 Канал
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