Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на адвоката жертвы.
По данным следствия, семеро взрослых мужчин и шесть несовершеннолетних похитили девочку в мае 2012 года, когда та возвращалась домой. Ее напоили соком с психотропными препаратами, а потом изнасиловали.
Взрослых обвиняемых приговорили к высшей мере наказания, а несовершеннолетние проведут по 10 лет в исправительных учреждениях.
Напомним, в Индии изнасиловали и убили семилетнюю девочку.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Также арестовали шестерых мужчин, подозреваемых в очередном массовом изнасиловании в автобусе на севере Индии (в штате Пенджаб), еще одного разыскивает полиция.