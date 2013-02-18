Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на адвоката жертвы.

По данным следствия, семеро взрослых мужчин и шесть несовершеннолетних похитили девочку в мае 2012 года, когда та возвращалась домой. Ее напоили соком с психотропными препаратами, а потом изнасиловали.

Взрослых обвиняемых приговорили к высшей мере наказания, а несовершеннолетние проведут по 10 лет в исправительных учреждениях.

Напомним, в Индии изнасиловали и убили семилетнюю девочку.

Также арестовали шестерых мужчин, подозреваемых в очередном массовом изнасиловании в автобусе на севере Индии (в штате Пенджаб), еще одного разыскивает полиция.