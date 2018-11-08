В Таджикистане при подавлении бунта в колонии погибли десятки человек

Во время штурма колонии в Худжанде, на севере Таджикистана, где произошел бунт, погибли по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщает таджикистанская редакция "Радио Свобода".

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Издание отмечает, что погибли не менее 22 человек. Пока подтверждена гибель двух охранников. Также сообщают, что нескольким заключенным удалось сбежать. У мятежников было холодное оружие.

Российские СМИ сообщают, что один из заключенных, который был участником террористической организации "Исламское государство", отобрал оружие у охранника колонии и открыл стрельбу по сотрудникам тюрьмы. После этого произошел бунт, заключенные захватили один из корпусов колонии.

Главное управление исполнения уголовных наказаний Таджикистана подтвердило, что в колонии произошел бунт.

К слову, 9 августа экс-бойцы розформованоїспецроти "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разных заведениях временного содержания.

В середине августа Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО. Новым руководителем изолятора стал Руслан Ромашков, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.