У Таджикистані при придушені бунту в колонії загинуло десятки людей

Під час штурму колонії в Худжанді на півночі Таджикистану, де стався бунт, загинули щонайменше 22 людей.

Про це повідомляє таджикистанська редакція "Радіо Свобода".

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Видання зазначає, що загинули не менше 22 осіб. Наразі підтверджена загибель двох охоронців. Також повідомляють, що кільком ув’язненим вдалося втекти. У бунтівників була холодна зброя.

Російські ЗМІ повідомляють, що один з ув’язнених, який був учасником терористичної організації "Ісламська держава", відібрав зброю в охоронця колонії та відкрив стрілянину по співробітниках в’язниці. Після цього стався бунт, ув’язнені захопили один з корпусів колонії.

Головне управління виконання кримінальних покарань Таджикистану підтвердило, що в колонії стався бунт.

До слова, 9 серпня екс-бійці розформованоїспецроти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.



У середині серпня Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО. Новим очільником ізолятора став Руслан Ромашков, екс-керівник Бориспільської виправної колонії №119.