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      У Таджикистані при придушені бунту в колонії загинуло десятки людей

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      Бунт в колонії Таджикистану
      Бунт в колонії Таджикистану / zakon.kz

      Під час штурму колонії в Худжанді на півночі Таджикистану, де стався бунт, загинули щонайменше 22 людей.

      Про це повідомляє таджикистанська редакція "Радіо Свобода".

      Читайте також: Схоже на бунт у колонії: масова бійка засуджених сталася у Росії

      Видання зазначає, що загинули не менше 22 осіб. Наразі підтверджена загибель двох охоронців. Також повідомляють, що кільком ув’язненим вдалося втекти. У бунтівників була холодна зброя.

      Російські ЗМІ повідомляють, що один з ув’язнених, який був учасником терористичної організації "Ісламська держава", відібрав зброю в охоронця колонії та відкрив стрілянину по співробітниках в’язниці. Після цього стався бунт, ув’язнені захопили один з корпусів колонії.

      Головне управління виконання кримінальних покарань Таджикистану підтвердило, що в колонії стався бунт.

      До слова, 9 серпня екс-бійці розформованоїспецроти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.

      У середині серпня Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО. Новим очільником ізолятора став Руслан Ромашков, екс-керівник Бориспільської виправної колонії №119.

      Теги: Жертви Таджикистан
      Джерело: 24 Канал
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