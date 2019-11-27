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      В такой ситуации может быть любой мэр, – Острикова о дело Садового

      22 Читати новину українською
      Татьяна Острикова / samopomich.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что может взять на личные поруки своего львовского коллегу Андрея Садового. То же предложил народный депутат Украины Павел Бакунец.

      В прямом эфире 24 канала народный депутат 8 созыва Татьяна Острикова отметила, что на заседании было много глав городов. Например, Мишель Терещенко – мэр Глухова, Игорь Грынив – мэр Золочева и руководители других городов Львовщины. Также был представитель ассоциации городов Украины.

      Читайте также: Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому

      Не может идти речь о политических противоречиях в таком деле, потому что все представители местного самоуправления понимают, что мэр, который привлек инвестора, обеспечил решение городским советом законных, коллегиальных решений и для выполнения этих решений подписал договор, не может нести ответственность за злоупотребление властью,
      – отметила Татьяна Острикова.

      "Тем более, что в такой ситуации может быть любой мэр, который подписывает решение о выделении земельных участков. Поэтому мы очень благодарны мэру Киева Виталию Кличко, руководителям других городов, бывшим народным депутатам, которые понимают всю абсурдность выдвинутых обвинений", – добавила бывший нардеп.

      Также она предположила, что это дело может быть связано с медиаактивами жены Андрея Садового Екатерины.

      Мы можем разные конспирологические версии выдвигать, в частности, можем связывать такую активизацию дела и с деятельностью 24 канала. Мы знаем, что канал всегда объективно и критически освещает действия государственных органов или лиц, которые сейчас массово возвращаются в Украину и делают вид, что руководят государством,
      – подытожила Татьяна Острикова.

      Смотрите видео полного комментария Татьяны Остриковой:

      Почему САП объявила подозрение Садовому

      21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясне подо Львовом, которое планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

      Читайте также: Действительно ли Львовский городской совет нарушил закон, продав землю для индустриального парка

      В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продала землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Подозрение в этом деле объявили также Сергею Коровайнику, который ранее был руководителем Управления земельных ресурсов ЛГС.

      Что говорит о подозрении сам Садовый

      Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что земля, предоставленная компании, не принадлежит общине города.

      В то же время Андрей Садовый показал решение Апелляционного административного суда. Согласно документу, 27 марта 2019 года суд принял окончательное решение: эта земля была и остается собственностью общины Львова. По его словам, мэрия имела право сдавать ее в аренду и продавать.

      Важно! Рябошапка хочет проверить дело Садового, чтобы "сделать свои выводы"

      Относительно обвинения в занижении цены, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова подчеркнул, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляет сертифицированная компания.

      Смотрите видео о неизвестных "протестующих" под судом:​

       

      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Андрей Садовой Дело Садового
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