В такой ситуации может быть любой мэр, – Острикова о дело Садового

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что может взять на личные поруки своего львовского коллегу Андрея Садового. То же предложил народный депутат Украины Павел Бакунец.

В прямом эфире 24 канала народный депутат 8 созыва Татьяна Острикова отметила, что на заседании было много глав городов. Например, Мишель Терещенко – мэр Глухова, Игорь Грынив – мэр Золочева и руководители других городов Львовщины. Также был представитель ассоциации городов Украины.

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Не может идти речь о политических противоречиях в таком деле, потому что все представители местного самоуправления понимают, что мэр, который привлек инвестора, обеспечил решение городским советом законных, коллегиальных решений и для выполнения этих решений подписал договор, не может нести ответственность за злоупотребление властью,

– отметила Татьяна Острикова.

"Тем более, что в такой ситуации может быть любой мэр, который подписывает решение о выделении земельных участков. Поэтому мы очень благодарны мэру Киева Виталию Кличко, руководителям других городов, бывшим народным депутатам, которые понимают всю абсурдность выдвинутых обвинений", – добавила бывший нардеп.

Также она предположила, что это дело может быть связано с медиаактивами жены Андрея Садового Екатерины.

Мы можем разные конспирологические версии выдвигать, в частности, можем связывать такую активизацию дела и с деятельностью 24 канала. Мы знаем, что канал всегда объективно и критически освещает действия государственных органов или лиц, которые сейчас массово возвращаются в Украину и делают вид, что руководят государством,

– подытожила Татьяна Острикова.

Смотрите видео полного комментария Татьяны Остриковой:

Почему САП объявила подозрение Садовому

21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясне подо Львовом, которое планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

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В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продала землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Подозрение в этом деле объявили также Сергею Коровайнику, который ранее был руководителем Управления земельных ресурсов ЛГС.

Что говорит о подозрении сам Садовый

Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что земля, предоставленная компании, не принадлежит общине города.

В то же время Андрей Садовый показал решение Апелляционного административного суда. Согласно документу, 27 марта 2019 года суд принял окончательное решение: эта земля была и остается собственностью общины Львова. По его словам, мэрия имела право сдавать ее в аренду и продавать.

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Относительно обвинения в занижении цены, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

Мэр Львова подчеркнул, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляет сертифицированная компания.

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