В течение дня двое украинских военных получили ранения – штаб ООС

В течение 6 августа, с 7 утра до 6 вечера боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных ранены.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"Тяжелое вооружение не применялось. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединское, Павлополь, Гнутово и Широкино", – говорится в сообщении.

Как отмечает штаб, в результате активных действий российских оккупационных войск двое военнослужащих получили ранения.

Напомним, в течение 5 августа в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг 4 раза применил запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.