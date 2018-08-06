Впродовж дня двоє українських військових отримали поранення – штаб ООС

Упродовж 6 серпня, з 7 ранку до 6 вечора бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових поранено.

Про це повідомляє штаб ООС.

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"Важке озброєння не застосовувалося. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Авдіївка, Чермалик, Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкине", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає штаб, внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців отримали поранення.

Нагадаємо, протягом 5 серпня в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог 4 рази застосував заборонене мінськими угодами важке озброєння.