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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Впродовж дня двоє українських військових отримали поранення – штаб ООС

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Впродовж дня двоє українських військових отримали поранення
Впродовж дня двоє українських військових отримали поранення / Фото з відкритих джерел

Упродовж 6 серпня, з 7 ранку до 6 вечора бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових поранено.

Про це повідомляє штаб ООС.

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"Важке озброєння не застосовувалося. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Авдіївка, Чермалик, Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкине", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає штаб, внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців отримали поранення. 

Нагадаємо, протягом 5 серпня в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог 4 рази застосував заборонене мінськими угодами важке озброєння.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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