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      В Техасе произошла стрельба: 5 человек погибли, 21 получили ранения

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      Стрельба в США
      Стрельба в США / texas tribune

      Неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Home Depot в городе Одесса, штат Техас, и скрылся с места преступления на легковом автомобиле. По меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента.

      Полиция города Мидленд сообщила на своей фейсбук странице, что стрелка нашли и ликвидировали. Стрельба произошла в районе городов Мидленд и Одесса – они расположены на расстоянии 32 километров друг от друга. Преступник вел стрельбу из похищенного фургона Почтовой службы США. Его убили в кинотеатре в Одессе.

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      Сначала полиция предполагала, что в прохожих стрелял не один преступник, а двое, но позже эту информацию уточнили.

      Сейчас нам известно о как минимум 21 раненных и пятерых погибших в результате стрельбы. Совместными усилиями многих департаментов мы нашли это существо и установили справедливость,
      – заявил представитель полиции города.

      Правоохранители пока не установили личность стрелка. Жителей города просят быть внимательными, поскольку пока не подтверждено окончательно, прошла опасность.

      Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщение о стрельбе в Техасе: он отметил, что все ответственные службы были задействованы.

      В начале месяца произошло несколько инцидентов со стрельбой в США. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Тогда погибли 22 человека, более 20 человек получили ранения, нападающего задержала полиция.

      В ночь на 4 августа произошла стрельба в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

      Вследствие этих событий в стране активно разгорелись дискуссии о том, какие меры необходимо принять для усиления контроля за оборотом оружия в США

      blog_ava
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      Теги: Новости США Жертвы Оружие
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