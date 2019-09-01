В Техасе произошла стрельба: 5 человек погибли, 21 получили ранения
Неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Home Depot в городе Одесса, штат Техас, и скрылся с места преступления на легковом автомобиле. По меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента.
Полиция города Мидленд сообщила на своей фейсбук странице, что стрелка нашли и ликвидировали. Стрельба произошла в районе городов Мидленд и Одесса – они расположены на расстоянии 32 километров друг от друга. Преступник вел стрельбу из похищенного фургона Почтовой службы США. Его убили в кинотеатре в Одессе.
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Сначала полиция предполагала, что в прохожих стрелял не один преступник, а двое, но позже эту информацию уточнили.
Сейчас нам известно о как минимум 21 раненных и пятерых погибших в результате стрельбы. Совместными усилиями многих департаментов мы нашли это существо и установили справедливость,
– заявил представитель полиции города.
Правоохранители пока не установили личность стрелка. Жителей города просят быть внимательными, поскольку пока не подтверждено окончательно, прошла опасность.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщение о стрельбе в Техасе: он отметил, что все ответственные службы были задействованы.
В начале месяца произошло несколько инцидентов со стрельбой в США. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Тогда погибли 22 человека, более 20 человек получили ранения, нападающего задержала полиция.
В ночь на 4 августа произошла стрельба в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.
Вследствие этих событий в стране активно разгорелись дискуссии о том, какие меры необходимо принять для усиления контроля за оборотом оружия в США