В Техасі сталася стрілянина: 5 людей загинули, 21 отримали поранення

Невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь у магазині Home Depot в місті Одеса, штат Техас, та зник з місця злочину на легковому автомобілі. Щонайменше п'ятеро осіб загинули внаслідок інциденту.

Поліція міста Мідленд повідомила на своїй фейсбук сторінці, що стрільця знайшли та ліквідували. Стрілянина сталася в районі міст Мідленд і Одеса – вони розташовані на відстані 32 кілометрів один від одного. Злочинець вів стрілянину з викраденого фургона Поштової служби США. Його вбили у кінотеатрі в Одесі.

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Спершу поліція припускала, що в перехожих стріляв не один злочинець, а двоє, але пізніше цю інформацію уточнили.

Наразі нам відомо про щонайменше 21 пораненого та п’ятьох загиблих внаслідок стрілянини. Спільними зусиллями багатьох департаментів ми знайшли цю тварину і встановили справедливість,

– заявив речник поліції міста.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ — Max Howroute️ (@howroute) August 31, 2019

Правоохоронці наразі не встановили особу стрільця. Мешканців міста просять бути уважними, оскільки поки не підтверджено остаточно, чи минула небезпека.

Президент США Дональд Трамп відреагував на повідомлення про стрілянину в Техасі: він зазначив, що всі відповідальні служби було задіяно.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019

На початку місяця відбулося кілька інцидентів зі стріляниною в США. 3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в місті Ель-Пасо (штат Техас). Тоді загинули 22 людини, понад 20 осіб отримали поранення, нападника затримала поліція.

У ніч на 4 серпня сталася стрілянина в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев'ять осіб було вбито, понад 20 поранені.

Внаслідок цих події в країні активно розгорілися дискусії про те, яких заходів необхідно вжити для посилення контролю за обігом зброї в США