Дендропарки мечты в Украине, которые стоит посетить

После длительного карантина в Украине в Минздраве предлагают продлить его еще на 3 недели – до 12 мая, но некоторым ослаблением. Это может касаться посещение музеев, библиотек, парков и скверов. Если правительство примет такое решение, то в Украине могут заработать многочисленные дендропарка, подборку из которых предлагаем вам посмотреть.

Известно, что среди перечня предложений Минздрава предлагают разрешить прогулки парками, скверами, но в ограниченном количестве лиц и только в средствах индивидуальной защиты. Об этом сообщает 24 канал.

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Чтобы не упустить весну и насладиться красотой природы в случае затвердженення таких условиях карантина, предлагаем узнать об украинских дендропарках. В Украине есть 18 дендропарков общегосударственного значения и 16 – местного. Все дендропарки – прекрасные, без сомнения. Мы попытались исследовать дендропарки каждой области.

Винницкая область

Дендропарк г. Ладыжин

Это самый молодой такой парк в Украине, строить его начали в 2014 году практически с нуля, открылся он в прошлом году. А до этого на месте парка была "традиционная" свалка. К слову, по данным СМИ обошелся он в 50 миллионов гривен.



Дендропарк в городе Ладыжин

Пока что парк не может похвастаться кучей интересных объектов, но уютные уголки и тень там уже есть.

Волынская область

"Байрак", пгт Рокини, Луцкий район

Этот парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения на 13 гектарах на берегу пруда у реки Серна содержит 150 видов редких и экзотических пород деревьев и кустарников.

В интернете о Байраке написано немного. Потому – вперед, открывать Украине и миру это живописное место.

Днепропетровская область

Криворожский дендрологический парк (урочище "Ботанический Сад"), Довгинцовский район г. Кривой Рог

На 27 гектарах здесь растет 500 видов деревьев и кустарников. Массив состоит из отдельных участков, образованных одной, двумя древесными породами, которые чередуются с разнотравьем, лужайками, кустарниковыми зарослями.

А еще здесь обитают более 70 видов птиц (в частности, фазаны, куропатки, горлицы) и 19 видов животных (в том числе лисы и куницы). Понятно, что представителями фауны здесь можно только любоваться.

Ивано-Франковская область

"Дружба", Тысменицкий район

На 10 гектарах этого дендрологического парка общегосударственного значения растут 250 видов кустарниковых и древесных пород карпатских лесов, дендропарк из экзотических пород и 240 видов лекарственных растений. Еще есть студенческий сад, парк "Дружба", фруктовый сад из 500 сортов плодово-ягодных культур, пасека и рыбные пруды.



Дендропарк "Дружба" на Франковщине

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Киевская область

Дендропарк "Александрия", г. Белая Церковь.

297 гектаров дендропарка разместились на берегу реки Рось. Описывать все, что там есть, – бесполезно, вряд ли 297 гектаров даже за два дня обойдешь. Но назовем самые оригинальные объекты: "Руины", которые имеют вид старинного разрушенного замка, колоннада "Эхо" в виде греческого амфитеатра, водопад "Черепаха", Палиева гора, Турецкий домик, сад "Стена" – уединенное местечко.

Что касается собственно деревьев, то там есть такие, которые имеют возраст более 200 лет: сосны черная и Веймутова, можжевельник виргинский, тюльпанное дерево, лиственницы польская и европейская, дуб красный, гледичия трехколючковая, боярышник розовый махровый и др. Особенно ценна многовековая дубрава парка, где кроме 300-400 вековых дубов много деревьев и кустов – выходцев из Северной Америки, Китая, Японии, Кореи, Западной и Южной Европы, Крыма, Кавказа, Дальнего Востока.

Кировоградская область

Кировоградский., г. Кировоград

Парк площадью 44,2 га. Две трети – это деревья и цветы, этот парк осенью-весной поражает тюльпановым разнообразием. Но летом можно насладиться тенью аллей деревьев, обсаженных кустами жасмина, акации, барбариса и дикой розы.

Ко всему на территории парка установлено очень много аттракционов, его даже называют украинским Диснейлендом.

Ровенская область

Березновский дендропарк., г. Березное

Эти 30 га садово-паркового искусства создавались на протяжении 30 лет поколениями садоводов и скульпторов Западного Полесья.

Здесь есть сад жасминов, предгорье, каменистый сад, Остров любви, плывущий среди озера. Побывать здесь – все равно что посетить одновременно Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь, потому что парк разбит на зоны, засаженные растениями определенных видов и климатических зон.

Всего здесь около 1000 деревьев, экзотических, зарубежных и местных.

Сумская область

Урочище Нескучное (Тростянецкий парк), м. Тростянец

Ландшафтный дендропарк урочища Нескучное раскинулся на 253 гектарах. (Не путайте с парком "Тростянец" на Черниговщине, о котором пойдет речь далее). Здесь есть и архитектурный памятник – имение управляющего 1911 года. А еще вековой дуб, грот Нимф 1809 года и три роскошных озера.



Урочище Нескучное в городе Тростянец

Осенью здесь еще и грибов можно насобирать. А весной и летом – это роскошная спокойная природа, и не так уж и много туристов.

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Харьковская область

Краснокутский дендропарк, с. Основинцы, Краснокутский район

Основан более 200 лет назад Иваном Каразиным.

На 13,6 га произрастает более 300 видов редких растений. А еще здесь бегают и ползают около 30 представителей фауны. Растения для этого парка в свое время привозили специально из Японии, Китая, Америки, Канады, Бразилии и других стран. Есть здесь и реликтовые растения, например, гинкго билоба двулопастное, известное как "дерево счастья".



Краснокутский дендропарк на Харьковщине

Особая привлекательность Краснокутского дендропарка – здесь есть куча озер, которые ко всему имеют такую прозрачную воду, сквозь которую даже рыб видно.

Но и это не все – здесь есть старинные монашеские пещеры и подземные ходы, четыре источника-колодца с целебной лечебной водой, да еще и "Музей яблок".

Хмельницкая область

"Подолье", г. Хмельницький

На 30, 3 гектарах дендропарка живут почти 200 видов древесных растений. Есть такие необычные как тис ягодный, пихта кавказская, кипарисовик горохоплодный, биота, тсуга канадская, псевдотсуга Мензиса, бундук канадский, береза Эрмана, орех медвежий, дуб северный, дуб красный, платан восточный, багрянник японский, конский каштан Павия и тюльпанное дерево.

Черкасская область

Софиевка., г. Умань

Один из самых известных украинских дендропарков имеет площадь 179,2 га. А из недостатков – здесь толпы туристов. Ведь здесь растет более 2000 видов деревьев и кустов (местных и экзотических), среди них: таксодиум (кипарис болотный), сосна Веймутова, тюльпанное дерево, платан, гинкго, ели и многие другие.



Дендропарк Софиевка в Умани

Здесь также немало интереснейших архитектурных объектов, мостиков, водопадов, гротов: Тарпейская скала, Венецианский мост, Площадь сборов, Грот страха и сомнения. Словом, есть где разгуляться и потрудить ножки. А потом – отдохнуть в тенечке на берегу любого из водоемов, которых здесь тоже в достатке.

Черновицкая область

Старожинецкий дендропарк., г. Сторожинец

На площади 17, 5 га растут 200 и 100-летние дубы, клены и ясени. Неудивительно, потому что он один из старейших в Европе, основан в 1912 году.

Этот парк удивляет тем, что в любое время здесь цветут экзотические цветы. А еще здесь есть более 1000 видов деревьев и кустарников из разных уголков мира. Можно пройтись по липовой аллее, аллее влюбленных и аллее дружбы, которую, собственно насадили собственноручно гости дендропарка. Еще здесь до сих пор растет Тарасова верба – Кобзарь привез и посадил веточку из Казахстана.

Черниговская область

"Тростянец", с. Тростянец, Ичнянский район

Государственный дендрологический заповедник "Тростянец" НАН – памятник садово-парковой архитектуры середины XIX века. Имеет площадь 204,7 га и засажен около 800 видами и формами растений, среди которых много редких и экзотических.



Дендропарк "Тростянец"

Его особенность – в центре парка, на фоне лесного массива разместился горный уголок с высокими холмами (из которых искусственно создали "горы" высотой 35 метров) и озерами. Большой пруд в центре парка 1,3 км и шириной (возле плотины) почти 100 м, а создали его из ручья, искусственно его расширив. Еще здесь есть пруды Лебединый, Куциха и Безымянный. На водоемах живут прекрасные лебеди, которые всегда не прочь перекусить счет туристов.

Фото: vsviti.com.ua, wikipedia.org, yspih.com.ua