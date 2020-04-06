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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Тернополе женщина не впустила домой мужа, который вернулся из Польши

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      Тернопольчанка не пустила домой мужа, который приехал с заработков / Фото Нацполиции

      В Тернополе из-за ситуации с коронавирусом женщина не впустила домой мужа, который вернулся с заработков в Польше. Мужчина обратился в полицию и был направлен на изоляцию в медучреждение.

      В полиции Тернопольской области сообщили, что мужчина по возвращении из Польши хотел самоизолироваться дома, согласно всем правилам карантина.

      Важно С какими документами можно выходить из дома во время карантина: объяснения адвоката

      Однако жена не впустила его в квартиру и заробитчанину пришлось ночевать на улице.

      На следующий день мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Они направили тернопольчанина в одно из медучреждений, предназначенных для граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения в Украину.


      В Тернополе женщина не пустила домой мужа-заробитчанина

      Тернопольчанка не пустила домой мужа, который вернулся из Польши: видео

      В полиции напомнили, что самоизоляция после пересечения границы должна длиться 14 дней. Соблюдение правил условий карантина ежедневно проверяют полицейские. Если люди нарушают самоизоляцию – на них составляют протокол об административном правонарушении. За это им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

      Сколько нарушений карантина обнаружили в Украине?По состоянию на 6 апреля украинские правоохранители составили 3 тысячи 922 админпротокола за нарушение правил карантина и уже открыли 46 уголовных производств.

      Что интересно, количество админпротоколов втрое превышает число больных коронавирусом в Украине – 1319 человек. Кроме того, правоохранительные органы сообщили, что в Украине за время карантина значительно уменьшилась преступность, а также на 63% снизилось количество ДТП.


      Что грозит нарушителям карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Полиция Заробитчане Новости Польши Тернополь
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