В Тернополе женщина не впустила домой мужа, который вернулся из Польши
В Тернополе из-за ситуации с коронавирусом женщина не впустила домой мужа, который вернулся с заработков в Польше. Мужчина обратился в полицию и был направлен на изоляцию в медучреждение.
В полиции Тернопольской области сообщили, что мужчина по возвращении из Польши хотел самоизолироваться дома, согласно всем правилам карантина.
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Однако жена не впустила его в квартиру и заробитчанину пришлось ночевать на улице.
На следующий день мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Они направили тернопольчанина в одно из медучреждений, предназначенных для граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения в Украину.
В Тернополе женщина не пустила домой мужа-заробитчанина
Тернопольчанка не пустила домой мужа, который вернулся из Польши: видео
В полиции напомнили, что самоизоляция после пересечения границы должна длиться 14 дней. Соблюдение правил условий карантина ежедневно проверяют полицейские. Если люди нарушают самоизоляцию – на них составляют протокол об административном правонарушении. За это им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Сколько нарушений карантина обнаружили в Украине?По состоянию на 6 апреля украинские правоохранители составили 3 тысячи 922 админпротокола за нарушение правил карантина и уже открыли 46 уголовных производств.
Что интересно, количество админпротоколов втрое превышает число больных коронавирусом в Украине – 1319 человек. Кроме того, правоохранительные органы сообщили, что в Украине за время карантина значительно уменьшилась преступность, а также на 63% снизилось количество ДТП.
Что грозит нарушителям карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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