У Тернополі жінка не впустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі
У Тернополі через ситуацію з коронавірусом жінка не впустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі. Чоловік звернувся до поліції і його направили на ізоляцію до медзакладу.
У поліції Тернопільської області повідомили, що чоловік після повернення з Польщі хотів самоізолюватися вдома, згідно з усіма правилами карантину.
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Однак дружина не впустила його у помешкання і заробітчанину довелось ночувати на вулиці.
Наступного дня чоловік звернувся за допомогою до правоохоронців. Вони направили тернополянина до одного з медзакладів, призначених для громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення в Україну.
У Тепнополі жінка не пустила додому чоловіка-заробітчанина
Тернополянка не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі: відео
У поліції нагадали, що самоізоляція після перетину кордону має тривати 14 днів. Дотримання правил умов карантину щодня перевіряють поліцейські. Якщо люди порушують самоізоляцію – на них складають протокол про адміністративне правопорушення. За це їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Скільки порушень карантину виявили в Україні? Станом на 6 квітня українські правоохоронці склали 3 тисячі 922 адмінпротоколи за порушення правил карантину та вже відкрили 46 кримінальних проваджень.
Що цікаво, кількість адмінпротоколів втричі перевищує число хворих на коронавірус в Україні – 1319 людей. Окрім того, правоохоронні органи повідомили, що в Україні за час карантину значно зменшилась злочинність, а також на 63% знизилась кількість ДТП.
Що загрожує порушникам карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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