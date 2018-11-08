В тюрьме на Житомирщине нашли "VIP-камеру" для криминальных авторитетов

Генпрокуратура выявила систематические нарушения закона и прав осужденных, а также "VIP-камеру" для криминальных авторитетов в Житомирской исправительной колонии № 4.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

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Отмечается, что проверка проходила по обращениям более 60 заключенных.

"Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми", – говорится в сообщении.

В частности, выяснилось, что заключенных не лечили и использовали для работы, за которую не платили зарплату. Кроме того, большинство помещений находилось в антисанитарном состоянии.



Антисанитария в колонии Житомира / Фото ГПУ

По данным проверки группа заключенных пыталась возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти. Интересно, что большинство так называемых воровских авторитетов – выходцы из других стран.

"Особые" воры жили в улучшенных камерах с индивидуальным отоплением, гражданской мебелью и бытовыми приборами. "Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не у администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима", – говорится в сообщении.

Руководство учреждения никак не влияло на поведение таких лиц. А в одном из производственных помещений был замаскирован тайник с 4 ножами.



Найденные ножи в колонии Житомира / Фото ГПУ

Отмечается, что непосредственно во время проверки доставили лекарства, заключили трудовые договоры с осужденными, а также перевели 11 заключенных, которые дестабилизируют обстановку, в другие колонии и тому подобное.

По факту выявленных нарушений в прокуратуру Житомирской направили материалы для регистрации уголовных производств за злоупотребление служебным положением и изготовление, ношение или сбыт холодного оружия и другие.

Как сообщал 24 канал, 5 ноября в возрасте 66 лет умер так называемый "пологовский маньяк" Сергей Ткач. На его счету – более четырех десятков жизней, поэтому он считается одним из самых жестоких серийных убийц Украины. Как рассказали журналистам в ведомстве, Ткач умер от сердечной недостаточности. Добавим, что Сергей Ткач отбывал наказание в Житомирской колонии №8: в 2008 году его приговорили к пожизненному заключению.