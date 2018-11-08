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      В тюрьме на Житомирщине нашли "VIP-камеру" для криминальных авторитетов

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      Генпрокуратура обнаружила "VIP-камеру" для криминальных авторитетов в Житомирской исправительной колонии № 4.
      Генпрокуратура обнаружила "VIP-камеру" для криминальных авторитетов в Житомирской исправительной колонии № 4. / Фото из открытых источников

      Генпрокуратура выявила систематические нарушения закона и прав осужденных, а также "VIP-камеру" для криминальных авторитетов в Житомирской исправительной колонии № 4.

      Об этом сообщает сайт ГПУ.

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      Отмечается, что проверка проходила по обращениям более 60 заключенных.

      "Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми", – говорится в сообщении.

      В частности, выяснилось, что заключенных не лечили и использовали для работы, за которую не платили зарплату. Кроме того, большинство помещений находилось в антисанитарном состоянии.

      Антисанітарія колонія Житомирська колонія
      Антисанитария в колонии Житомира / Фото ГПУ

      По данным проверки группа заключенных пыталась возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти. Интересно, что большинство так называемых воровских авторитетов – выходцы из других стран.

      "Особые" воры жили в улучшенных камерах с индивидуальным отоплением, гражданской мебелью и бытовыми приборами. "Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не у администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима", – говорится в сообщении.

      Руководство учреждения никак не влияло на поведение таких лиц. А в одном из производственных помещений был замаскирован тайник с 4 ножами.

      нелегальна зброя ножі кримінал колонія
      Найденные ножи в колонии Житомира / Фото ГПУ

      Отмечается, что непосредственно во время проверки доставили лекарства, заключили трудовые договоры с осужденными, а также перевели 11 заключенных, которые дестабилизируют обстановку, в другие колонии и тому подобное.

      По факту выявленных нарушений в прокуратуру Житомирской направили материалы для регистрации уголовных производств за злоупотребление служебным положением и изготовление, ношение или сбыт холодного оружия и другие.

      Как сообщал 24 канал, 5 ноября в возрасте 66 лет умер так называемый "пологовский маньяк" Сергей Ткач. На его счету – более четырех десятков жизней, поэтому он считается одним из самых жестоких серийных убийц Украины. Как рассказали журналистам в ведомстве, Ткач умер от сердечной недостаточности. Добавим, что Сергей Ткач отбывал наказание в Житомирской колонии №8: в 2008 году его приговорили к пожизненному заключению.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости ГПУ Новости Житомира
      Источник: 24 Канал
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