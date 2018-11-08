14:10
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО

      В тюрмі на Житомирщині знайшли "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів

      818 Читать новость на русском
      Генпрокуратура виявила "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів у Житомирській виправній колонії № 4.
      Генпрокуратура виявила "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів у Житомирській виправній колонії № 4. / Фото з відкритих джерел

      Генпрокуратура виявила систематичні порушення закону і прав засуджених, а також "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів у Житомирській виправній колонії № 4.

      Про це повідомляє сайт ГПУ.

      Читайте також: Жительку Сєвєродонецька засудили до 3 років тюрми за дописи у соцмережах

      Відзначається, що перевірка проходила за зверненнями понад 60 в’язнів.

      "Умови проживання, праці, лікування в’язнів не відповідають вимогам законодавства, міжнародним стандартам і за більшістю показників можуть розцінюватися як нелюдське поводження з людьми", – йдеться в повідомленні.

      Зокрема, з'ясувалося, що в’язнів не лікували і використовували для роботи, за яку не платили зарплату. Крім того, більшість приміщень перебували в антисанітарному стані.

      Антисанітарія колонія Житомирська колонія
      Антисанітарія в колонії Житомира/ Фото ГПУ

      За даними перевірки група в'язнів намагалися відродити злодійські традиції та мінімізувати вплив органів державної влади. Цікаво, що більшість так званих злодійських авторитетів – вихідці з інших країн.

      «Особливі» злодії жили у покращених камерах з індивідуальним опаленням, цивільними меблями та побутовими приладами. "Вказане приміщення зачиняється на замок, ключі від якого були не в адміністрації установи, а в одного із найбільш завзятих порушників режиму", – йдеться в повідомленні.

      Керівництво установи ніяк не впливало на поведінку таких осіб. А в одному з виробничих приміщень була замаскована схованка з 4 ножами.

      нелегальна зброя ножі кримінал колонія
      Знайдені ножі у колонії Житомира/ Фото ГПУ

      Відзначається, що безпосередньо під час перевірки доставили ліки, уклали трудові договори з засудженими, а також перевели 11 в'язнів, які дестабілізували обстановку, до інших колоній тощо.

      За фактом виявлених порушень до прокуратури Житомирщини направили матеріали для реєстрації кримінальних проваджень за зловживання службовим становищем та виготовлення, носіння або збут холодної зброї та інші.

      Як повідомляв 24 канал, 5 листопада у віці 66 років помер так званий "пологівський маніяк" Сергій Ткач. На його рахунку – щонайменше чотири десятки життів, відтак він вважається одним із найжорстокіших серійних убивць України. Як розповіли журналістам у відомстві, Ткач помер від серцевої недостатності. Додамо, що Сергій Ткач відбував покарання у Житомирській колонії №8: у 2008 році його засудили до довічного ув'язнення.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Житомира ГПУ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Відносини "Правого сектора" з державою можуть легалізувати
       27 березня 2015 , 20:35
      Прощавай "Яндекс.Україна": компанія офіційно припиняє свою фіндіяльність
       26 травня 2017 , 22:57
      Самая страшная дорога в Украине: Видео
       22 серпня , 10:00
      В Одесі поліція заарештувала крадія автомобільних номерів
       2 жовтня , 11:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук