В тюрмі на Житомирщині знайшли "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів

Генпрокуратура виявила систематичні порушення закону і прав засуджених, а також "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів у Житомирській виправній колонії № 4.

Про це повідомляє сайт ГПУ.

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Відзначається, що перевірка проходила за зверненнями понад 60 в’язнів.

"Умови проживання, праці, лікування в’язнів не відповідають вимогам законодавства, міжнародним стандартам і за більшістю показників можуть розцінюватися як нелюдське поводження з людьми", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з'ясувалося, що в’язнів не лікували і використовували для роботи, за яку не платили зарплату. Крім того, більшість приміщень перебували в антисанітарному стані.



Антисанітарія в колонії Житомира/ Фото ГПУ

За даними перевірки група в'язнів намагалися відродити злодійські традиції та мінімізувати вплив органів державної влади. Цікаво, що більшість так званих злодійських авторитетів – вихідці з інших країн.

«Особливі» злодії жили у покращених камерах з індивідуальним опаленням, цивільними меблями та побутовими приладами. "Вказане приміщення зачиняється на замок, ключі від якого були не в адміністрації установи, а в одного із найбільш завзятих порушників режиму", – йдеться в повідомленні.

Керівництво установи ніяк не впливало на поведінку таких осіб. А в одному з виробничих приміщень була замаскована схованка з 4 ножами.



Знайдені ножі у колонії Житомира/ Фото ГПУ

Відзначається, що безпосередньо під час перевірки доставили ліки, уклали трудові договори з засудженими, а також перевели 11 в'язнів, які дестабілізували обстановку, до інших колоній тощо.

За фактом виявлених порушень до прокуратури Житомирщини направили матеріали для реєстрації кримінальних проваджень за зловживання службовим становищем та виготовлення, носіння або збут холодної зброї та інші.

Як повідомляв 24 канал, 5 листопада у віці 66 років помер так званий "пологівський маніяк" Сергій Ткач. На його рахунку – щонайменше чотири десятки життів, відтак він вважається одним із найжорстокіших серійних убивць України. Як розповіли журналістам у відомстві, Ткач помер від серцевої недостатності. Додамо, що Сергій Ткач відбував покарання у Житомирській колонії №8: у 2008 році його засудили до довічного ув'язнення.