В традициях СССР: оккупанты отправили в психбольницу арестованного крымского активиста

Координатора движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику, где он проведет месяц. Оккупанты обвиняют его в "участии в террористической организации".

Об этом сообщают Крым.Реалии.

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Адвокат Мустафаева отмечает, что его подзащитному могли назначить экспертизу в стационаре, так как активист не пошел на контакт с врачами в амбулатории и считает себя здоровым человеком.

При этом крымский юрист Лиля Гемеджи считает, что правоохранительные органы хотят сломать волю Мустафаева к сопротивлению и унизить его.

Напомним, 21 мая в оккупированном Крыму российские боевики провели обыски в домах у крымских татар Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева.

Кто такой Сервер Мустафаев?

Координатор общественного объединения "Крымская солидарность", которое основал летом 2016 года вместе с еще несколькими соотечественниками. Мустафаев участвовал в акциях под судами по делам крымских татар. Его задержали 21 мая этого года в аннексированном Россией Крыму вместе с крымским татарином Эдемом Смаиловым. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир" – религиозной организации, которую российские власти назвали террористической и запретили. В декабре российский суд Симферополя продлил арест Мустафаева и Смаилова на два месяца.