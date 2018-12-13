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      В традициях СССР: оккупанты отправили в психбольницу арестованного крымского активиста

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      Оккупанты отправили в психбольницу арестованного крымского активиста
      Оккупанты отправили в психбольницу арестованного крымского активиста / Фото из открытых источников

      Координатора движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику, где он проведет месяц. Оккупанты обвиняют его в "участии в террористической организации".

      Об этом сообщают Крым.Реалии.

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      Адвокат Мустафаева отмечает, что его подзащитному могли назначить экспертизу в стационаре, так как активист не пошел на контакт с врачами в амбулатории и считает себя здоровым человеком.

      При этом крымский юрист Лиля Гемеджи считает, что правоохранительные органы хотят сломать волю Мустафаева к сопротивлению и унизить его.

      Напомним, 21 мая в оккупированном Крыму российские боевики провели обыски в домах у крымских татар Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева.

      Кто такой Сервер Мустафаев?
      Координатор общественного объединения "Крымская солидарность", которое основал летом 2016 года вместе с еще несколькими соотечественниками. Мустафаев участвовал в акциях под судами по делам крымских татар. Его задержали 21 мая этого года в аннексированном Россией Крыму вместе с крымским татарином Эдемом Смаиловым. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир" – религиозной организации, которую российские власти назвали террористической и запретили. В декабре российский суд Симферополя продлил арест Мустафаева и Смаилова на два месяца.

      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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