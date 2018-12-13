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      У традиціях СРСР: окупанти відправили до психлікарні заарештованого кримського активіста

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      Окупанти відправили до психлікарні заарештованого кримського активіста
      Окупанти відправили до психлікарні заарештованого кримського активіста / Фото з відкритих джерел

      Координатора руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва етапують до психіатричної клініки, де він проведе місяць. Окупанти звинувачують його в "участі в терористичній організації".

      Про це повідомляють Крим.Реалії.

      Читайте також: На офіс "Кримської солідарності" в окупованому Сімферополі напали: відео

      Адвокат Мустафаєва зазначає, що його підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки активіст не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною.

      При цьому кримський юрист Ліля Гемеджі вважає, що правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його.

      Нагадаємо, 21 травня в окупованому Криму російські бойовики провели обшуки у будинках у кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва.

      Хто такий Сервер Мустафаєв?Координатор громадського об'єднання "Кримська солідарність", яке заснував влітку 2016 року разом із ще кількома співвітчизниками. Мустафаєв брав участь в акціях під судами у справах кримських татар.  Його затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом з кримським татарином Едемом Смаіловим. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір" – релігійної організації, яку російська влада назвала терористичною і заборонила. У грудні російський суд Сімферополя продовжив арешт Мустафаєва і Смаілова на два місяці.

      Теги: Новини України Новини політики Судді Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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