У традиціях СРСР: окупанти відправили до психлікарні заарештованого кримського активіста

Координатора руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва етапують до психіатричної клініки, де він проведе місяць. Окупанти звинувачують його в "участі в терористичній організації".

Про це повідомляють Крим.Реалії.

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Адвокат Мустафаєва зазначає, що його підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки активіст не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною.

При цьому кримський юрист Ліля Гемеджі вважає, що правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його.

Нагадаємо, 21 травня в окупованому Криму російські бойовики провели обшуки у будинках у кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва.

Хто такий Сервер Мустафаєв?Координатор громадського об'єднання "Кримська солідарність", яке заснував влітку 2016 року разом із ще кількома співвітчизниками. Мустафаєв брав участь в акціях під судами у справах кримських татар. Його затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом з кримським татарином Едемом Смаіловим. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір" – релігійної організації, яку російська влада назвала терористичною і заборонила. У грудні російський суд Сімферополя продовжив арешт Мустафаєва і Смаілова на два місяці.