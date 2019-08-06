У Эрдогана назвали основные темы переговоров с Зеленским

Главными темами переговоров Президента Украины Владимира Зеленского в Турции будут культурные отношения, диаспорное сотрудничество, дипломатия, безопасность и оборонная промышленность. Кроме того, будут обсуждаться вопросы возможности улучшения сотрудничества между государствами и обмен мнениями по поводу поисков стабильности в Черноморском регионе.

После прямых переговоров с Владимиром Зеленским турецкий лидер посетит форум украинско-турецкого бизнеса в Стамбуле, сообщает пресс-служба президента Турции.

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Издание QHA также пишет, что украинский президент планирует договориться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о дальнейшем сотрудничестве в оборонной промышленности.

Так, украинская и турецкая сторона уже имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС обеих стран в сфере беспилотников, ракетных комплексов, самолетов и другой техники.

Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны, приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижение турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах,

– добавили в Турции.

Кроме того, оба лидера обсудят проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Также Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов. Местные СМИ отметили, что это "лучшее выражение уважения и доверия, проявленное к иностранному государственному деятелю, а также хорошая возможность для доброжелательной Украины выразить себя в мире".

Когда Зеленский едет в Турцию?Президент Украины Владимир Зеленский едет с первым официальным визитом в Турцию, где пробудет два дня – 7-8 августа. Там он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями украинской и крымскотатарской общин и Вселенским патриархом Варфоломеем.



Вместе с Зеленским в Турцию поедет лидер крымских татар Мустафа Джемилев.