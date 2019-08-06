У Туреччині озвучили головні теми переговорів із Зеленським

Головними темами переговорів Президента України Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека та оборонна промисловість.

Український президент планує домовитися з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про подальшу співпрацю в оборонній промисловості, пише видання QHA.

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Так, українська і турецька сторона вже мають високий рівень співпраці в розвитку ВМС обох країн, в сфері безпілотників, ракетних комплексів, літаків та іншої техніки.

Зеленський налаштований вирішити інфраструктурну проблему країни, наводячи приклади з дорожньої системи Туреччини. Це підвищує досягнення турецьких підрядників. Це питання буде розглядатися на двосторонніх переговорах,

– додали у Туреччині.

Окрім того, обидва лідери обговорять проблеми, пов'язані з російською окупацією Криму.

Також Зеленського як почесного гостя запросили на щорічну зустріч турецьких послів. Місцеві ЗМІ відзначили, що це "найкраще вираження поваги та довіри, проявлене до іноземного державного діяча, а також добра можливість для доброзичливої ​​України висловити себе у світі".

Коли Зеленський їде до Туреччини? Президент України Володимир Зеленський їде з першим офіційним візитом до Туреччини, де пробуде два дні – 7-8 серпня. Там він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками української та кримськотатарської громад і Вселенським патріархом Варфоломієм.



Разом зі Зеленським до Туреччини поїде лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.