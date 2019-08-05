Зеленський їде з візитом у Туреччину: зустрінеться з Ердоганом і Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський їде з першим офіційним візитом у Туреччину. Там він проведе низку важливих зустрічей та матиме переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Візит Зеленського запланований на два дні – 7-8 серпня, повідомляє Офіс Президента.

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В Анкарі глава держави зустрінеться з Ердоганом та представниками української та кримськотатарської громад.

Окрім того, Зеленський поїде у Стамбул, де проведе зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

До слова, Ердоган та Зеленський вже розмовляли по телефону. Президент Туреччини телефонував українському лідеру в квітні, після перемоги Зеленського на президентських виборах.

Тоді ж до привітань Зеленського долучився і Варфоломій. Від імені Вселенського патріарху він побажав новообраному президенту України насолоджуватись роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною. Варфоломій також благословив продовження реформ та відзначив прогрес в Україні.

Куди Зеленський здійснив перший закордонний візит?Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. 4 та 5 червня він зустрівся там з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО.



Головною метою першого закордонного візиту Зеленського було завдання надати чіткий та недвозначний сигнал світовим лідерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.