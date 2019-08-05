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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Зеленский едет с визитом в Турцию: встретится с Эрдоганом и Варфоломеем

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      Зеленский 7-8 августа будет находиться с официальным визитом в Турции
      Зеленский 7-8 августа будет находиться с официальным визитом в Турции / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский едет с первым официальным визитом в Турцию. Там он проведет ряд важных встреч и проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

      Визит Зеленского запланирован на два дня 7-8 августа, сообщает Офис Президента.

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      В Анкаре глава государства встретится с Эрдоганом и представителями украинской и крымскотатарской общин.

      К слову, лидер крымских татар Мустафа Джемилев тоже примет участие в поездке президента Украины в Турцию. По его словам, Эрдогана стоит поблагодарить за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма.

      Кроме того, президент поедет в Стамбул, где проведет встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

      К слову, Эрдоган и Зеленский уже разговаривали по телефону. Президент Турции звонил украинскому лидеру в апреле, после победы Зеленского на президентских выборах.

      Тогда же к поздравлениям Зеленского присоединился и Варфоломей. От имени Вселенского патриарха он пожелал новоизбранному президенту Украины наслаждаться годами динамичного служения людям и вдохновляющего руководства страной. Варфоломей благословил продолжение реформ и отметил прогресс в Украине.

      Куда Зеленский совершил первый зарубежный визит?Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента Украины в Брюссель. 4 и 5 июня он встретился там с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Глава государства обсудил борьбу против России-агрессора, войну на Донбассе, освобождение политзаключенных и вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО.

      Главной целью первого зарубежного визита Зеленского была задача дать четкий и недвусмысленный сигнал мировым лидерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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      8 августа
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости Турции Вселенський патриархат Президент Украины Офіс Президента Зарубежные визиты Зеленского Реджеп Эрдоган Мустафа Джемилев
      Источник: 24 Канал
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