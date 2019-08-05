Зеленский едет с визитом в Турцию: встретится с Эрдоганом и Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский едет с первым официальным визитом в Турцию. Там он проведет ряд важных встреч и проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Визит Зеленского запланирован на два дня 7-8 августа, сообщает Офис Президента.

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В Анкаре глава государства встретится с Эрдоганом и представителями украинской и крымскотатарской общин.

К слову, лидер крымских татар Мустафа Джемилев тоже примет участие в поездке президента Украины в Турцию. По его словам, Эрдогана стоит поблагодарить за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма.

Кроме того, президент поедет в Стамбул, где проведет встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

К слову, Эрдоган и Зеленский уже разговаривали по телефону. Президент Турции звонил украинскому лидеру в апреле, после победы Зеленского на президентских выборах.

Тогда же к поздравлениям Зеленского присоединился и Варфоломей. От имени Вселенского патриарха он пожелал новоизбранному президенту Украины наслаждаться годами динамичного служения людям и вдохновляющего руководства страной. Варфоломей благословил продолжение реформ и отметил прогресс в Украине.

Куда Зеленский совершил первый зарубежный визит?Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента Украины в Брюссель. 4 и 5 июня он встретился там с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Глава государства обсудил борьбу против России-агрессора, войну на Донбассе, освобождение политзаключенных и вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО.



Главной целью первого зарубежного визита Зеленского была задача дать четкий и недвусмысленный сигнал мировым лидерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.