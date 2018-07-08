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В Турции в результате аварии поезда погибли 10 человек, еще 73 раненых

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В Турции произошла страшная авария поезда
В Турции произошла страшная авария поезда / aa.com.tr

По данным Министерства транспорта Турции, инцидент произошел из-за смягчения почвы после проливных дождей.

Об этом сообщает Anadolu.

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Авария произошла в районе Чорлу турецкой провинции Текирдаг. Там сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов поезда, следовавшего по маршруту Узункерпю – Стамбул.

Представитель Министерства здравоохранения Турции Эюп Гумуш отметил, что по предварительным данным в результате аварии погибли десять человек, пострадали 73 человека.

Есть много пострадавших. В связи с тем, что тяжело проходимая местность, в район привлечено спецтехнику. Большая часть раненых эвакуированы из зоны действия. Есть информация, что катастрофа произошла в результате проливных дождей. В ближайшее время министерство выступит с заявлением в связи с инцидентом,
– сказал губернатор Текирдаг.

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Поезд сошел с рельсов в результате размытия грунта

Отмечается, что инцидент произошел из-за размытия и смягчения почвы после дождей. В ведомстве отметили, что в поезде находились 362 пассажира и шесть членов персонала поезда.

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калина, для эвакуации раненых мобилизованы все соответствующие средства.

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Для спасения раненых мобилизованы все необходимые меры 

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасатели. О происшествии проинформированы президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Бина Йылдырым.

Как сообщили в администрации главы государства, президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты

Смотрите видео: Авария поезда в Турции

 

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости Турции
Источник: 24 Канал
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