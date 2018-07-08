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У Туреччині внаслідок аварії потяга загинуло 10 осіб, ще 73 поранено

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У Туреччині сталася страшна аварія потягу
У Туреччині сталася страшна аварія потягу / aa.com.tr

За даними Міністерства транспорту Туреччини, інцидент трапився через пом'якшення ґрунту після проливних дощів.

Про це повідомляє Anadolu.

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Аварія сталася в районі Чорлу турецької провінції Текирдаг. Там зійшли з рейок та перекинулися кілька вагонів поїзда, який курсував за маршрутом Узункерпю – Стамбул.

Представник Міністерства охорони здоров'я Туреччини Еюп Гумуш зазначив, що за попередніми даними внаслідок аварії загинуло десятеро осіб, постраждало 73 людини.

Є багато постраждалих. У зв'язку з тим, що важкопрохідна місцевість, в район залучено спецтехніку. Велика частина поранених евакуйована із зони події. Є інформація, що катастрофа сталася внаслідок проливних дощів. Найближчим часом міністерство виступить із заявою у зв'язку з інцидентом,
сказав губернатор Текирдага.

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Потяг зійшов з рейок внаслідок розмиття ґрунту

Зазначається, що інцидент стався через розмиття та пом'якшення ґрунту після дощів. У відомстві зауважили, що в потягі знаходилися 362 пасажира та шестеро членів персоналу потяга.

За словами прес-секретаря президента Туреччини Ібрагіма Калин, для евакуації поранених мобілізовано усі відповідні засоби.

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Для порятунку поранених мобілізовано всі необхідні заходи

На місце події прибули бригади швидкої допомоги та рятувальники. Про подію проінформовані президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністр Біна Йилдирим.

Як повідомили в адміністрації глави держави, президент Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей і побажав якнайшвидшого видужання пораненим.

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Для евакуації поранених в район направлені військові вертольоти

Дивіться відео: Аварія потяга у Туреччині

 

Теги: Жертви Новини Туреччини Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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