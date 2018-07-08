У Туреччині внаслідок аварії потяга загинуло 10 осіб, ще 73 поранено

За даними Міністерства транспорту Туреччини, інцидент трапився через пом'якшення ґрунту після проливних дощів.

Про це повідомляє Anadolu.

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Аварія сталася в районі Чорлу турецької провінції Текирдаг. Там зійшли з рейок та перекинулися кілька вагонів поїзда, який курсував за маршрутом Узункерпю – Стамбул.

Представник Міністерства охорони здоров'я Туреччини Еюп Гумуш зазначив, що за попередніми даними внаслідок аварії загинуло десятеро осіб, постраждало 73 людини.

Є багато постраждалих. У зв'язку з тим, що важкопрохідна місцевість, в район залучено спецтехніку. Велика частина поранених евакуйована із зони події. Є інформація, що катастрофа сталася внаслідок проливних дощів. Найближчим часом міністерство виступить із заявою у зв'язку з інцидентом,

– сказав губернатор Текирдага.



Потяг зійшов з рейок внаслідок розмиття ґрунту

Зазначається, що інцидент стався через розмиття та пом'якшення ґрунту після дощів. У відомстві зауважили, що в потягі знаходилися 362 пасажира та шестеро членів персоналу потяга.

За словами прес-секретаря президента Туреччини Ібрагіма Калин, для евакуації поранених мобілізовано усі відповідні засоби.



Для порятунку поранених мобілізовано всі необхідні заходи

На місце події прибули бригади швидкої допомоги та рятувальники. Про подію проінформовані президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністр Біна Йилдирим.

Як повідомили в адміністрації глави держави, президент Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей і побажав якнайшвидшого видужання пораненим.



Для евакуації поранених в район направлені військові вертольоти

Дивіться відео: Аварія потяга у Туреччині