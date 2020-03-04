В Турции вор испугался собственного отражения в зеркале: курьезное видео
В городе Анталия, что расположен в Турции, вор во время ограбления увидел себя в зеркале, испугался собственного отражения и убежал. Курьезный инцидент зафиксировала камера наблюдения оборудованная в стрелковом клубе, который и пытались ограбить.
В издании Daily Mail сообщают, что вор был не один. С ним грабить здание шел напарник.
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Мужчина был одет в толстовку с капюшоном и кепкой на голове. Он проник внутрь через разбитое окно, почти добрался до цели, однако попал в комнату с огромным зеркалом. Он испугался, думая, что кто-то его увидел. В темноте грабитель не понял, что увидел свое отражение.
Мужчина сразу начал быстро убегать, вместе с собой позвал напарника. Тот, поверив, также подался наутек. Владелец стрелкового клуба Альпер узнал о попытке ограбления после того, как сработала сигнализация. Однако он назвал этот инцидент "трагикомическим".
Вор испугался собственного отражения в зеркале: видео