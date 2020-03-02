В Индии на борт самолета проник голубь: птица устроила в салоне хаос – видео

В салоне самолета индийской авиакомпании GoAir голубь устроил настоящий хаос. Как птица попала на борт – точно неизвестно, однако работников авиаперевозчика он заставил изрядно попотеть. Бортпроводники гонялись за голубем вдоль всего салона.

Это очень развеселило пассажиров, они пытались поймать голубя, но тот был слишком быстрым. Видео с птицей и хаосом, который он устроил в самолете, обнародовал в твиттере индийский журналист Нирная Капура.

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К счастью, персоналу удалось справиться с пернатым сорванцом, однако самолет поднялся в небо с получасовым опозданием.

Представители компании расстроены этим досадным инцидентом и жалеют, что пассажиры получили не те впечатления, на которые рассчитывали. Заметим, что впечатления, может, и не те, но пассажиры на видео выглядят довольно возбужденными и счастливыми. Похоже, неординарная история их очень повеселила.

Голубь на борту самолета: видео