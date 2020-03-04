У Туреччині злодій налякався власного відображення у дзеркалі: курйозне відео

У місті Анталія, що розташоване у Туреччині, злодій під час пограбування побачив себе у дзеркалі, злякався власного відображення і втік. Курйозний інцидент зафіксувала камера спостереження облаштована у стрілецькому клубі, який і намагались пограбувати.

У виданні Daily Mail повідомляють, що злодій був не сам. З ним грабувати будівлю йшов напарник.

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Чоловіка був одягнутий в толстовці з капюшоном і кепкою на голові. Він проник всередину через розбите вікно, майже дістався цілі, однак потрапив у кімнату із величезним дзеркалом. Він налякався, думаючи, що хтось його побачив. У темряві грабіжник не зрозумів, що побачив своє відображення.

Чоловік одразу почав чимдуж втікати, разом з собою покликав і напарника. Той, повіривши, також подався навтьоки. Власник стрілецького клубу Альпер дізнався про спробу пограбування після того, як спрацювала сигналізація. Однак він назвав цей інцидент "трагікомічним".

Злодій налякався власного відображення у дзеркалі: відео