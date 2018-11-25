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      В Турции возле посольства Австрии произошла стрельба

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      Стрельба возле посольства Австрии в Анкаре
      Стрельба возле посольства Австрии в Анкаре / kp.ua

      В ночь на воскресенье, 25 ноября, у здания посольства Австрии в Анкаре было сделано несколько выстрелов.

      Об этом сообщает АР.

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      Отмечается, что из белой проезжавшей мимо машины в воздух было сделано несколько выстрелов.

      В связи с инцидентом силы безопасности временно заблокировали дороги возле австрийского посольства в Анкаре. По предварительным данным, на месте преступления обнаружили множество пульв.

      Сообщения о повреждениях или пострадавших не поступали.

      Напомним, 20 августа неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре.

      Теги: Новости политики Новости Турции Австрия
      Источник: 24 Канал
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