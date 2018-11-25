В Турции возле посольства Австрии произошла стрельба
В ночь на воскресенье, 25 ноября, у здания посольства Австрии в Анкаре было сделано несколько выстрелов.
Об этом сообщает АР.
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Отмечается, что из белой проезжавшей мимо машины в воздух было сделано несколько выстрелов.
В связи с инцидентом силы безопасности временно заблокировали дороги возле австрийского посольства в Анкаре. По предварительным данным, на месте преступления обнаружили множество пульв.
Сообщения о повреждениях или пострадавших не поступали.
Напомним, 20 августа неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре.
Источник: 24 Канал
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