В Турции возле посольства Австрии произошла стрельба

В ночь на воскресенье, 25 ноября, у здания посольства Австрии в Анкаре было сделано несколько выстрелов.

Об этом сообщает АР.

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Отмечается, что из белой проезжавшей мимо машины в воздух было сделано несколько выстрелов.

В связи с инцидентом силы безопасности временно заблокировали дороги возле австрийского посольства в Анкаре. По предварительным данным, на месте преступления обнаружили множество пульв.

Сообщения о повреждениях или пострадавших не поступали.

Напомним, 20 августа неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре.