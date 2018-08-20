В Турции на посольство США совершили нападение

Неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре.

Пр это сообщает CNN Turk.

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Неизвестные открыли огонь по диппредставительству из проезжавшего мимо белого автомобиля без номеров. Одна из пуль попала в окно поста охраны.

"Мы можем подтвердить, что сегодня утром возле посольства США произошел инцидент с безопасностью, у нас нет никаких сообщений о пострадавших", – отметили в диппредставительстве.

В результате вооруженной атаки никто из людей не пострадал.