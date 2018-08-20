12:08
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

В Турции на посольство США совершили нападение

38 Читати новину українською
Посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре
Посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре / day.kyiv.ua

Неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре.

Пр это сообщает CNN Turk.

Читайте также: Турция и США совместно патрулировать сирийский регион Манбидж

Неизвестные открыли огонь по диппредставительству из проезжавшего мимо белого автомобиля без номеров. Одна из пуль попала в окно поста охраны.

"Мы можем подтвердить, что сегодня утром возле посольства США произошел инцидент с безопасностью, у нас нет никаких сообщений о пострадавших", – отметили в диппредставительстве.

В результате вооруженной атаки никто из людей не пострадал.

 

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованны тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Затем президент США Дональд Трамп заявил о повышении тарифов на турецкие сталь и алюминий из-за ухудшения отношений с Анкарой.

В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган подписал приказ об увеличении ввозной пошлины на американские товары: легковые автомобили, алкоголь и табак.

Эндрю Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

Теги: Новости Турции Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Эпидемия чумы на Мадагаскаре началась раньше, чем обычно: 124 погибших
 25 октября 2017 , 12:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук