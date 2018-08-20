В Турции на посольство США совершили нападение
Неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре.
Пр это сообщает CNN Turk.
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Неизвестные открыли огонь по диппредставительству из проезжавшего мимо белого автомобиля без номеров. Одна из пуль попала в окно поста охраны.
"Мы можем подтвердить, что сегодня утром возле посольства США произошел инцидент с безопасностью, у нас нет никаких сообщений о пострадавших", – отметили в диппредставительстве.
В результате вооруженной атаки никто из людей не пострадал.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованны тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.
Затем президент США Дональд Трамп заявил о повышении тарифов на турецкие сталь и алюминий из-за ухудшения отношений с Анкарой.
В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган подписал приказ об увеличении ввозной пошлины на американские товары: легковые автомобили, алкоголь и табак.
Эндрю Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.