В Туреччині на посольство США скоїли напад
Невідомі обстріляли посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі.
Пр оце повідомляє CNN Turk.
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Невідомі відкирили вогонь по диппредставництву з проїжджаючого повз білого автомобіля без номерів. Одна з куль влучила у вікно поста охорони.
"Ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці ц посольстві США стався інцидент з безпекою, у нас немає ніяких повідомлень про постраждалих", – зазначили у диппредставництві.
У результаті збройної атаки ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.
Потім президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на турецькі сталь та алюміній через погіршення відносин з Анкарою.
У відповідь президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав наказ про збільшення ввізного мита на американські товари : легкові автомобілі, алкоголь і тютюн.
Ендрю Брансона зааре штували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.
Потім президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на турецькі сталь та алюміній через погіршення відносин з Анкарою.
У відповідь президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав наказ про збільшення ввізного мита на американські товари : легкові автомобілі, алкоголь і тютюн.
Ендрю Брансона зааре штували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.
Джерело: 24 Канал
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