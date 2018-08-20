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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

В Туреччині на посольство США скоїли напад

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Посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі
Посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі / day.kyiv.ua

Невідомі обстріляли посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі.

Пр оце повідомляє CNN Turk.

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Невідомі відкирили вогонь по диппредставництву з проїжджаючого повз білого автомобіля без номерів. Одна з куль влучила у вікно поста охорони.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці ц посольстві США стався інцидент з безпекою, у нас немає ніяких повідомлень про постраждалих", – зазначили у диппредставництві.

У результаті збройної атаки ніхто з людей не постраждав.
 
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Потім президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на турецькі сталь та алюміній через погіршення відносин з Анкарою.

У відповідь президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав наказ про збільшення ввізного мита на американські товари : легкові автомобілі, алкоголь і тютюн.

Ендрю Брансона зааре штували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.
Теги: Новини США Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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