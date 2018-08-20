В Туреччині на посольство США скоїли напад

Невідомі обстріляли посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі.

Пр оце повідомляє CNN Turk.

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Невідомі відкирили вогонь по диппредставництву з проїжджаючого повз білого автомобіля без номерів. Одна з куль влучила у вікно поста охорони.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці ц посольстві США стався інцидент з безпекою, у нас немає ніяких повідомлень про постраждалих", – зазначили у диппредставництві.

У результаті збройної атаки ніхто з людей не постраждав.