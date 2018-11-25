У Туреччині біля посольства Австрії сталася стрілянина
У ніч на неділю, 25 листопада, біля будівлі посольства Австрії в Анкарі було зроблено кілька пострілів.
Про це повідомляє АР.
Читайте також: У Берліні поліція перекрила територію посольства РФ через підозрілий предмет
Зазначається, що з білої машини, що проїздила повз, в повітря було зроблено кілька пострілів.
У зв'язку з інцидентом сили безпеки тимчасово заблокували дороги біля австрійського посольства в Анкарі. За попередніми даними, на місці злочину виявили безліч куль.
Повідомлення про пошкодження або постраждалих не надходили.
Нагадаємо, 20 серпня невідомі обстріляли посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У ФСБ розповіли, чому напали на українські кораблів в Азовському морісьогодні , 11:06
-
Відверта агресія в Азовському морі: російський корабель протаранив український військовий буксирсьогодні , 10:24
-
Головні новини 24 листопада: роковини Голодомору та ще одне село на Донбасі під контролем Києвасьогодні , 09:01
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
ТОП-9 фільмів, які не варто пропустити на початку осені31 серпня 2015 , 06:19
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00