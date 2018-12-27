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      В Турции введут новый налог для туристов

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      Турция вводит налог на безопасность для туристов
      Турция вводит налог на безопасность для туристов / Фото из открытых источников

      С 1 января 2019 года туристы, которые планируют отдыхать в Турции, будут платить налог за свою безопасность.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Сначала хотели ввести сбор в размере 3-х евро с человека, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB настояла на снижении налога до 1,5 евро. Для этого обратились с соответствующим предложением к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою. Далее были переговоры с министерством транспорта и инфраструктуры.

      Главным аргументом было то, что миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году. Следовательно, в 2020 году налог могут таки повысить.

      Одно из самых больших преимуществ Турции как туристического направления – это хорошее соотношение цены и качества. Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. Их купили миллионы иностранных туристов. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если эти расходы будут возложены на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро,
      – заявил глава Tursab Фируз Балык.

      Налог на безопасность будут взимать с туристов сразу по прилету в аэропорт.

      К слову, 27 декабря Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай о безвизовом режиме.

       

      Теги: Новости Турции Отдых Налоги
      Источник: 24 Канал
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